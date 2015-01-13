У "Газпром Арены" построят два открытых бассейна и пляж

Предполагаемый срок реализации проекта – 2024-2025 годы.

На Крестовском острове планируют построить два открытых бассейна и пляжную зону рядом с "Газпром Ареной". Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе администрации Петроградского района со ссылкой на АО "Зенит-Арена".

Согласно концепции, на пляже разместят два открытых бассейна, передает FlashNord. 50-метровый бассейн на 10 дорожек будет для взрослых, а для детей- 20-метровый. Они будут работать круглый год. Также в пляжной зоне установят шезлонги, детские площадки, веревочный парк и площадку для мини-гольфа. Рядом с ними построят павильоны с раздевалками и душевыми.

В пресс-службе отмечают, что общая площадь гидротехнического сооружения составит 4250 квадратных метров. Предполагаемый срок реализации проекта – 2024-2025 годы. Начать строительство планируют в декабре этого года.

Ранее мы писали, что в Буграх построят новый детский сад на 270 мест. На первом этаже здания появится бассейн 7,33х40 метров с пространством для "сухого плавания". Также предусмотрены кабинет логопеда, спортивный и музыкальный залы.

Фото: pexels

