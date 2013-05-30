В Буграх построят новый детский сад на 270 мест

На первом этаже здания появится бассейн 7,33х40 метров с пространством для «сухого плавания». Также предусмотрены кабинет логопеда, спортивный и музыкальный залы.

Региональный комитет госстройнадзора выдал разрешение на строительство детского сада с бассейном в Буграх. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Разрешение на строительство детского сада на 270 мест рядом с бугровской среднеобразовательная школой №2 на аллее Ньютона выдано застройщику "Арсенал". В учреждении будет 14 групп для детей от 1,5 до 7 лет, включая логопедические. Для каждой группы предусмотрены свои игровые площадки, , туалеты, буфеты и спальни.

На первом этаже здания появится бассейн 7,33х40 метров с пространством для "сухого плавания". Также предусмотрены кабинет логопеда, спортивный и музыкальный залы.

Ранее стало известно, что на пустыре у "Триумф Парка" появится школа на 1100 мест. Конкурс на проектирование и строительство учебного заведения объявили 20 мая.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти