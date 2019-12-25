Брат и сестра сбежали из дома в Карелии и пропали

Прокуратура организовала проверку по факту пропажи детей.

Пропавшие в Карелии 11-летний мальчик и его 13-летняя сестра неоднократно сбегали из дома. Дети ушли после того, как им запретили выходить на прогулку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что подростки воспитываются в многодетной семье, которая считается благополучной. Мать и отчим алкоголем не злоупотребляют.

Кроме того, мать пропавших детей уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Брат и сестра ранее состояли на учете в психоневрологическом диспансере.

Полиция объявила в розыск пропавших детей, к поисковой операции присоединились волонтеры. Рассматривается версия, что брат и сестра решили пешком добраться из Кондопоги до Петрозаводска. Рано утром их видели на трассе. Расстояние между городами составляет около 57 километров.

Ранее в Астрахани спасли двоих пятиклассников, которых унесло в Волгу на надувных кругах.

Фото: Piter.tv