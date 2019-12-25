В Петербурге ищут 13-летнюю девочку

Накануне вечером, 15 мая, в полицию обратилась жительница Невского района и сообщила о пропаже 13-летней дочери Полины, передает ГУ МВД по Петербургу и области.
Женщина отметила, что между ней и дочерью произошла ссора, после чего девочка ушла из дома и не вернулась. Девочка была одета в черные спортивные штаны с широкими белыми лампасами, черную футболку, бело-розовые кроссовки, с собой у нее была сумка через плечо с принтом коровы Рост 165 см, плотное телосложение, темно-русые волосы ниже плеч.
Сообщить информацию о состоянии или местонахождении Полины можно по телефонам 573-57-15, 02 или 102.
Ранее мы писали, что на проспекте Ударников пропала мама трехлетнего мальчика.
Фото: Piter.tv
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