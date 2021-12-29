В Петербурге продолжают искать 12-летнюю школьницу, которая ушла из дома и не вернулась

Девочка ушла из дома накануне.

В Петербурге продолжаются поиски 12-летней петербурженки, которая не вернулась домой. Ориентировку разместили в группе поискового отряда "ЛизаАлерт Питер" в соцсетях сегодня в половине пятого часа утра.

В полицию обратилась мама девочки и сообщила, что ранее дочка не сбегала из дома и не состоит на учете в ПДН.

Рост девочки 165 сантиметров, волосы темно-русые, а глаза карие. Она была одета в темно-синее пальто, черные брюки, бордовые ботинки и белую шапку.

Фото: ЛизаАлерт Питер / Вконтакте