В Ленинградской области дорожники перенесли гнездо аистов на новую опору

В работе пришлось задействовать манипулятор с краном, вышку и несколько дорожников. Домик птиц весил почти 200 килограммов.

В деревне Кузнецово Ленобласти дорожники перенесли гнездо аистов со старого дерева на опору. Домик пернатых находился около федеральной трассы Р-23, соединяющей Петербург и Псков. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сохранить птичьи гнезда попросили представители администрации Мшинского сельского поселения. Гнезда птиц находились на двух деревьях на 85-м и 95-м километрах дороги.

Инспектор охотнадзора проверил гнездо в Большой Ящере. Он выяснил, что оно нежилое. Жители соседних домов это подтвердили.

Второе гнездо оказалось жилым. Его перенесли сегодня, 4 марта. В работе пришлось задействовать манипулятор с краном, вышку и несколько дорожников. Домик птиц весил почти 200 килограммов. Его установили на подготовленную новую металлическую опору с платформой рядом со старым местом. Птицы прилетят в наши края и поселятся на новом месте.

Ранее мы писали, что в грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи.

Фото: Telegram / ФКУ Упрдор Северо-Запад