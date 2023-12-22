В грачевник на Дудергофских высотах прилетели грачи

Грачи зимуют, как правило, в Западной Европе, хотя часть остается в нашем регионе на круглогодичное проживание.

В грачевник на Дудергофских высотах в Петербурге прилетели грачи. Именно эти птицы одними из первых возвращаются в наши края, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Грачи зимуют, как правило, в Западной Европе, хотя часть остается в нашем регионе на круглогодичное проживание. Гнездятся птицы большими колониями, которые называются грачевниками. В одной колонии может жить несколько сот пар, а в кроне одного дерева могут располагаться десятки гнезд. Колонии грачей постоянны, на одних и тех же местах они существуют в течение многих десятилетий.

Пары грачи образуют на всю жизнь. После появления птенцов за потомством ухаживают оба родителя, отметил Павел Глазков.

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Фото: Каждой твари по паре