Семейная пара грачей осталась на зиму в Петербурге

В парке 300-летия Петербурга остались зимовать несколько грачей.

Семейная пара грачей отказалась улетать из Петербурга в Западную Европу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

В парке 300-летия Петербурга остались зимовать несколько грачей. Как рассказал биолог Павел Глазков, в норме грачи из нашего региона улетают на зимовку в Западную Европу, но в последнее время часть птиц живет у нас круглый год.

Грачи всеядны. Зимой они охотно питаются даже пищевыми отходами – это и позволяет им пережить наши суровые зимы. А пока снег ещё неглубок, благодаря своему мощному, длинному клюву птицы могут найти себе пропитание и в лесной подстилке. Павел Глазков, автор блога "Каждой твари по паре"

При этом, уже через 2,5 месяца основная часть грачей начнёт возвращаться в наши края. Грач – одна из самых ранних весенних птиц: они прилетают к нам уже в начале марта.

Фото: Каждой твари по паре