В Центральном районе благоустроят два сквера

Специалисты благоустроят сквер на Кирочной улице и сквер Ягужинского.

В Центральном районе приведут в порядок два сквера. Работы проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Специалисты благоустроят сквер на Кирочной улице у дома 55. Они обновят пространство детской площадки, уложат плитку, установят уличную мебель. Здесь сделают газон и высадят деревья. В сквере вырастут семь дубов, 14 рябин, барбарис, кизильник и сирень.

В сквере Ягужинского установят скамейки, урны, высадят три дуба, четыре туи, каштан, сирень, гортензию и вейгелу "Бристол Руби".

Работы обещают сдать к середине мая 2024 года. ГАТИ выдала ордер на проведение работ.

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Фото: Piter.tv