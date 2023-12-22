В Центральном районе благоустроят два сквера

В Центральном районе приведут в порядок два сквера. Работы проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Специалисты благоустроят сквер на Кирочной улице у дома 55. Они обновят пространство детской площадки, уложат плитку, установят уличную мебель. Здесь сделают газон и высадят деревья. В сквере вырастут семь дубов, 14 рябин, барбарис, кизильник и сирень.
В сквере Ягужинского установят скамейки, урны, высадят три дуба, четыре туи, каштан, сирень, гортензию и вейгелу "Бристол Руби".
Работы обещают сдать к середине мая 2024 года. ГАТИ выдала ордер на проведение работ.
Ранее мы писали, что Новосмоленскую набережную благоустроят с двух сторон.
Фото: Piter.tv
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