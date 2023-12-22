Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В Пензенской области три человека погибли на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Наскафтым. Поступило сообщение о возгорании в деревянном доме. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении огня участвовали пять специалистов и две единицы техники.

При тушении были обнаружены тела трех погибших: двух мужчин и одной женщины. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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Видео: МЧС России