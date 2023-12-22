Захарова: РФ ожидает от Армении четкой реакции после сведений о договоренностях с США и ЕС

В МИД России полагают, что Запад отводит Армении роль инструмента для разжигания "нового пожара" в регионе.

Москва ожидает от Еревана четкой реакции и дезавуирования после сведений о заключенных военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала сотрудникам СМИ прошедшую пятого апреля в Брюсселе встречу делегатов из Армении, США и ЕС.

Ранее в Ереване публично заверяли, что развитие сотрудничества со странами Запада не направлено против третьих стран. Мы, учитывая совокупность этих факторов, ожидаем от армянских властей четкой реакции на появившиеся сведения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: визит Гросси в Россию может состояться в конце мая.

Фото и видео: МИД Росии