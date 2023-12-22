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Захарова: визит Гросси в Россию может состояться в конце мая

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В МИД назвали приблизительный срок прибытия главы МАГАТЭ в РФ.

Рабочий визит генерального директора МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она может состояться в конце мая.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница из внешнеполитического ведомства страны подчеркнула, что никакого запроса на инспекцию технического состояния ЗАЭС со стороны МАГАТЭ все еще не поступало. В МИД РФ видели исключительно публичные высказывания на этот счет. Мария Захарова заметила, что непонятно, какое именно отношение киевский режим имеет к российскому атомному объекту, расположенному на территории Запорожской области.

Захарова назвала неоспоримым российский суверенитет над южными Курилами.

Фото и видео: МИД России

Теги: запорожская аэс, магатэ, мария захарова, мид, рафаэль гросси
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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