Захарова: визит Гросси в Россию может состояться в конце мая

В МИД назвали приблизительный срок прибытия главы МАГАТЭ в РФ.

Рабочий визит генерального директора МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси в Россию может состояться в конце мая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она может состояться в конце мая. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница из внешнеполитического ведомства страны подчеркнула, что никакого запроса на инспекцию технического состояния ЗАЭС со стороны МАГАТЭ все еще не поступало. В МИД РФ видели исключительно публичные высказывания на этот счет. Мария Захарова заметила, что непонятно, какое именно отношение киевский режим имеет к российскому атомному объекту, расположенному на территории Запорожской области.

Захарова назвала неоспоримым российский суверенитет над южными Курилами.

Фото и видео: МИД России