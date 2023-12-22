Спасатели провели проверку паводковой обстановки в Лодейнопольском районе

Дежурная группа поисково-спасательного отряда работала в устье реки Оять.

В Лодейнопольском районе специалисты провели проверку ситуации с паводком. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Дежурная группа поисково-спасательного отряда в Лодейном Поле провела проверку ситуации с паводком в устье реки Оять.

В результате проверки не было выявлено повышения уровня воды. Жилые дома и социальные объекты не пострадали от подтопления.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти пять многодетных семей получили новые ГАЗели.

Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО