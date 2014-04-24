"Россия" с 3 апреля начнет летать из Петербурга в Ларнаку

Полеты запланированы раз в неделю – по субботам.

Авиакомпания "Россия" с 3 апреля возобновляет грузо-пассажирские рейсы из Петербурга в Ларнаку (Кипр). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Полеты запланированы раз в неделю – по субботам. Также по субботам компания продолжит летать из Петербурга в Женеву.

Кроме того, на международных направлениях планируются рейсы из "Пулково" в Париж и Берлин – по воскресеньям. "Россия" в весенне-летнем сезоне продолжит выполнять полеты в Анталью. В апреле рейсы будут три раза в неделю – среда, пятница, воскресенье, с мая – каждый день.

Ранее авиакомпания Air France возобновила рейсы из Петербурга в Париж.

Фото: Piter.tv