Эксперты Ipsos узнали мнение граждан из 28 стран.

Россияне заявили о неготовности делиться данными о прививках с бизнесом. Такие результаты показал опрос компании Ipsos. По информации от "Коммерсанта", о состоянии своего здоровья готовы говорить 25 процентов населения страны. В опросе приняли участие 21 тысяча граждан из 28 стран мира. Исследование проводилось с 26 марта по 9 апреля. РФ попала в рейтинг на 25 место по показателю готовности обсуждения сведений о проведенной вакцинации от коронавируса. В среднем по миру предоставить данные по вопросу международным организациям, авиакомпаниям, отелям и частным фирмам согласились бы 40 процентов опрошенных.

Больше всего скрытными оказались граждане Нидерландов и Франции. Поделиться информацией готовы только 19 процентов населения стран. Меньше всего возражают в Индии - 68 процентов готовы дать сведения о своей вакцинации. В России длиться данными отказались не только частникам, но и властям 28 процентов. По миру этот показатель составил 50 процентов. Самыми дисциплинированными оказались китайцы. Они готовы предоставить государству сведения в 86 процентах случаев.

"Ковидных паспортов" в РФ ждут 32% респондентов, в мире этот показатель составляет 66%. В их эффективность верят 73% жителей планеты.

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Фото: Piter.tv