Биолог рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей

Анча Баранова прогнозирует снижение уровня продолжительности жизни человека как вида из-за пандемии.

Эксперт рассказала, как COVID-19 влияет на продолжительность жизни людей. По информации от профессора Школы системной биологии Анчи Барановой, каждый эпизод инфицирования хоть немного, но сказывается на сокращении жизни. В отдельных случаях показатель значительно падает. По мнению специалиста, речь идет о сокращении продолжительности жизни человека как вида. КФ такому выводу можно прийти, изучив американскую статистику. Спикер полагает, что данные по РФ не будут сильно отличаться.

У нас уже в развитых странах продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса. Анча Баранова, биолог

Также эксперт напомнила, что после 100% вакцинации населения по стране может фиксироваться рост заболеваемости ковидом. Это произойдет, если люди окажутся привиты более слабыми вакцинами, чем "Спутник V", Pfizer и Moderna. В качестве примера Баранова примела Сейшельские острова. Власти привили население полностью, но спустя время там произошла очередная вспышка заражений. Оказалось, что людям вкололи менее эффективную вакцину от китайского производителя и AstraZeneca.

Биолог связала заболеваемость коронавирусом в РФ с погодными условиями.

Фото: Piter.tv