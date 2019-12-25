Биолог связала заболеваемость коронавирусом в РФ с погодными условиями

Сухая и жаркая погода поможет избежать всплеска заболеваемости.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России в первые летние месяцы будет зависеть от погодных условий. Об этом пишет "РИА Новости".

По ее словам, ожидается конкуренция между штаммами коронавируса. Но пока ученые не могут предугадать, какой из них победит. Баранова подчеркнула, что все зависит от погоды.

Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Анча Баранова, биолог

Биолог уточнила, при сухой и жаркой погоде, возможно, передача COVID-19 снизится, и России удастся избежать всплеска заболеваемости. А при дождливой погоде, когда люди будут больше находиться в помещениях, коронавирус может распространяться быстрее.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что введение локдауна осенью не планируется.

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