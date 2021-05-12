Голикова: введение локдауна осенью не планируется

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство не планирует вводить локдаун осенью из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Однако, по словам Голиковой, эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах РФ все же требует особого внимания.
Вице-премьер подчеркнула, что в настоящее время важны "семейные очаги", потому как россияне пренебрегают ограничительными мерами вне дома, тем самым могут заразить членов своей семьи.
Отметим, за последние сутки в России выявили более 8,2 тысяч новых случаев заражения COVID-19, общее число составляет 4 905 059 человек.
Ранее Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит".
Видео: YouTube / Россия 24
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