Голикова: введение локдауна осенью не планируется

По ее словам, ситуация с COVID-19 в некоторых регионах страны требует особого внимания.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство не планирует вводить локдаун осенью из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Однако, по словам Голиковой, эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах РФ все же требует особого внимания.

Вице-премьер подчеркнула, что в настоящее время важны "семейные очаги", потому как россияне пренебрегают ограничительными мерами вне дома, тем самым могут заразить членов своей семьи.

Отметим, за последние сутки в России выявили более 8,2 тысяч новых случаев заражения COVID-19, общее число составляет 4 905 059 человек.

Ранее Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит".

Видео: YouTube / Россия 24