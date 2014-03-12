Голикова рассказала, когда в России появится "санитарный щит"

Вице-премьер РФ раскрыла подробности о создании "санитарного щита", о котором в Госдуме заявил Михаил Мишустин.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, когда в стране появится "санитарный щит". По мнению чиновницы, государство научилось оперативно и эффективно выявлять и реагировать на биологические угрозы. Сейчас специалисты дорабатывают последние элементы системы, после чего, по словам спикера, "мы будем защищены".

Это одна из наших инициатив и стратегий, которую мы разрабатываем вместе с Роспотребнадзором, вместе с министерством здравоохранения. Базируется она на тех уроках, которые мы извлекли и продолжаем извлекать из пандемии. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что закон о биологической безопасности принят кабмином в декабре 2020 года. Впервые в РФ появилась нормативно-правовая база по данному направлению. Речь идет не только о санитарной охране государственных границ в период обострения внешних угроз, но также и о своевременном определении рисков за счет тест-систем и вакцин.

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