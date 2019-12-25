Привитым "Спутником V" туристам не нужно проходить 7-дневный карантин, однако им все равно нужно сделать тест на коронавирус.

Россия и Греция ведут активное обсуждение сроков расширения авиасообщения для туристов. Со следующей недели Греция может отменить квоту по въезду россиян в страну. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Авиасообщение между Грецией и Россией возобновилось еще в феврале текущего года. Рейсы между Москвой и Афинами выполняются дважды в неделю. Также россияне могут улететь из столицы в Салоники раз в неделю. В ближайшее время могут возобновится авиарейсы на Крит и Родос.

До 14 мая Греция принимает до 4 тысяч россиян в неделю. С 14 мая квота может быть отменена. Привитым "Спутником V" туристам не нужно проходить 7-дневный карантин, однако им все равно нужно сделать тест на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до поездки. С 14 мая хотят ввести бескарантинный въезд и для людей, переболевших КОВИД при наличии справки.

Ранее мы писали, что более 30% россиян отказались от отпуска этим летом.

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