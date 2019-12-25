"Зенит" рассмотрит вопрос о введении covid-free сектора

Петербургский клуб готов к мерам, которые могут предложить городские власти.

"Зенит" может создать в новом сезоне специальные трибуны для болельщиков, у которых есть документы об отсутствии COVID-19. Об этом изданию Sport24 сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

На данный момент в клубе заявили о готовности рассмотреть такой вариант после окончания мероприятий в рамках Евро-2020. Напомним, что в Петербурге все матчи уже завершились. Чемпионат закончится 11-го июля.

Если covid-free сектор будет создан, то попасть туда можно будет, предоставив документы о том, что болельщик не болеет коронавирусом.

Накануне "Зенит" сыграл вничью с "Шальке" в товарищеском матче.

Фото: Piter.TV