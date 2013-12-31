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"Зенит" сыграл вничью с "Шальке" в товарищеском матче

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Команды встретились на поле в рамках предсезонной подготовки

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с немецким "Шальке" в товарищеском матче на сборах в Австрии. Встреча завершилась с нулевым счетом. 

В составе команды из Петербурга на поле вышли Кержаков, Сантос, Ракицкий, Чистяков, Круговой, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Малком, Мостовой, Дриусси.

Отметим, что  "Зенит" еще два раза сыграет товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки —7 июля команда Семака сыграет против "Вердера", а 11-го - с "Карлсруэ".

Своей первый матч в рамках нового сезон Тинькофф Российской Премьер-Лиги действующий чемпион России сыграет 24 июля против "Химок". 

Видео: YouTube / Зенит

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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