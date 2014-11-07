Болельщики пришли посмотреть матч "Россия-Дания", который проходит в рамках чемпионата Европы по футболу.

Болельщиков разворачивают на входе у фан-зоны на Конюшенной площади. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщается на сайте футбольной деревни ЕВРО-2020. Однако для зрителей также доступны фан-зоны у СК "Юбилейный" и на Дворцовой площади.

В настоящий момент в Футбольной деревне ровно 3000 человек. Отмечается, что болельщиков становилось всё больше. Однако на входе их разворачивали, поскольку с 21 июня в силу вступили новые ограничительные меры. Власти Петербурга ограничили число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади. Вместо пяти тысяч ее смогут посещать только три тысячи человек. На территорию тематического парка в "Юбилейном" не будут пускать более тысячи человек.

Ранее мы писали, что объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч против Дании.

Фото: pixabay.com, fanzone.spb.ru