  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бесплатным транспортом Петербурга во время Евро-2020 воспользовались 330 тысяч человек
Сегодня, 10:48
151
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Бесплатным транспортом Петербурга во время Евро-2020 воспользовались 330 тысяч человек

0 0

Кроме того, за месяц, со 2 июня по 2 июля, метро воспользовались 25 миллионов человек.

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга рассказали результаты анализа данных по востребованности общественного транспорта города в период проведения чемпионата Европы по футболу. 

Для удобства иностранных гостей был создан Региональный центр управления пассажирскими перевозками: 13 городских организаций координировали перемещение туристов. Так, отмечают специалисты, бесплатным транспортом воспользовались 330 тысяч болельщиков.

Специальные автобусы-шаттлы совершили 6511 рейсов, на которых перевезли 58 612 гостей чемпионата. Трамваями воспользовались 7 592 человек. 

Помимо этого, Смольный отметил, что со 2 июня по 2 июля, метро воспользовались 25 миллионов человек. Самыми загруженными станциями в этот период стали "Беговая", "Крестовский остров" и "Зенит".

Ранее мы писали, что сборная Италии вышла в финал Евро-2020.

Фото: Piter.tv

Теги: евро-2020, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии