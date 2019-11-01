Бесплатным транспортом Петербурга во время Евро-2020 воспользовались 330 тысяч человек

Кроме того, за месяц, со 2 июня по 2 июля, метро воспользовались 25 миллионов человек.

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга рассказали результаты анализа данных по востребованности общественного транспорта города в период проведения чемпионата Европы по футболу.

Для удобства иностранных гостей был создан Региональный центр управления пассажирскими перевозками: 13 городских организаций координировали перемещение туристов. Так, отмечают специалисты, бесплатным транспортом воспользовались 330 тысяч болельщиков.

Специальные автобусы-шаттлы совершили 6511 рейсов, на которых перевезли 58 612 гостей чемпионата. Трамваями воспользовались 7 592 человек.

Помимо этого, Смольный отметил, что со 2 июня по 2 июля, метро воспользовались 25 миллионов человек. Самыми загруженными станциями в этот период стали "Беговая", "Крестовский остров" и "Зенит".

Ранее мы писали, что сборная Италии вышла в финал Евро-2020.

Фото: Piter.tv