Сборная Италии вышла в финал Евро-2020

Путевку в главный матч турнира итальянцы завоевали в серии пенальти.

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 года. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, и команды решали судьбу путевки в финал в серии пенальти.

Голами в игре отметились игроки "Ювентуса" испанец Альваро Мората и итальянец Федерико Кьеза. В серии пенальти финальный счет оказался 4:3 в пользу Италии. Свои попытки не реализовали Локателли, Ольмо и Мората. Победный гол забил Жоржиньо.

Теперь Италия сыграет в полуфинале победителем пары Англия-Дания, которые сыграют 7 июля. Финальный матч пройдет на стадионе "Уэмбли" 11 июля.