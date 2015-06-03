В Петербурге 28 мая отмечают День эрмитажного кота

Сегодня, 28 мая, необычная порода котов "эрмики" отмечает свой праздник. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Политик напомнил горожанам о Дне эрмитажного кота. Он назвал пушистых работников музея символом Северной столицы.
Сразу после Дня города в календаре еще один важный праздник, который я никак не могу обойти своим вниманием. Петербургские коты – это настоящий бренд нашего города. Эрмитажные коты задают тон всем остальным, напоминая заодно и нам, с какой преданностью, любовью и нежностью надо служить культуре.
Борис Пиотровский, вице-губернатор города
Ранее на Piter.tv: в Ленинградском зоопарке родились два детёныша патагонских мар.
Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн
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