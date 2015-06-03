В Петербурге 28 мая отмечают День эрмитажного кота

Сегодня, 28 мая, необычная порода котов "эрмики" отмечает свой праздник. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Политик напомнил горожанам о Дне эрмитажного кота. Он назвал пушистых работников музея символом Северной столицы.

Сразу после Дня города в календаре еще один важный праздник, который я никак не могу обойти своим вниманием. Петербургские коты – это настоящий бренд нашего города. Эрмитажные коты задают тон всем остальным, напоминая заодно и нам, с какой преданностью, любовью и нежностью надо служить культуре.

Борис Пиотровский, вице-губернатор города