В Ленинградском зоопарке родились два детёныша патагонских мар

Самое активное время для мар, когда за ними можно понаблюдать – около 11:00.

Ленинградский зоопарк завершил недельный марафон ко Дню города прекрасной новостью о появлении на свет двух крошечных патагонских мар. У Квебахо и Гуарани 12 мая родились детёныши. Об этом сообщили сотрудники зоопарка.

Сейчас с многодетными родителями в вольере проживают двое новорожденных крошек, старшая сестрёнка Маруся и средний братик. Помимо материнского молока детёныши пробуют овсянку, траву и с удовольствием уплетают сладкие одуванчики.

Самое активное время для мар, когда за ними можно понаблюдать – около 11:00.

Также стало известно, что у двух обезьянок саймири из Ленинградского зоопарка родилось по малышу.

Фото и видео: Ленинградский зоопарк