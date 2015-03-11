У двух обезьянок саймири из Ленинградского зоопарка родилось по малышу

Липа родила детеныша 21 апреля, а Эльза – через 6 дней.

В Ленинградском зоопарке живут три маленькие обезьянки саймири. Этой весной самец Себастьян и самки Липа и Эльза стали родителями. Об этом сообщили сотрудники зоопарка.

Липа родила детеныша 21 апреля, а Эльза – через 6 дней. Малыши и мамы чувствуют себя прекрасно. Пол новорождённых определять пока рано, так как они ни на минуту не слезают с материнских спин и животиков.

Папа Себастьян к малышам пока не подходит.

Также малыш родился и в семействе капуцинов, проживающих в этом зоопарке.

Фото и видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк