В Ленинградском зоопарке у капуцинов родился малыш

Малыш появился на свет 28 марта, однако его пол пока не известен, так как заботливая мама не подпускает к нему даже сотрудников зоопарка.

В Ленинградском зоопарке пара капуцинов Рикардо и Вета вновь стали родителями. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Малыш появился на свет 28 марта, однако его пол пока не известен, так как заботливая мама не подпускает к нему даже сотрудников зоопарка. До этого у Рика и Веты родился их первенец Джованни, которому в июле исполнится два года.

Джованни теперь стал больше времени проводить с отцом и чувствует себя совсем как взрослый.

Ленинградский зоопарк 23 мая запустил Марафон хороших новостей. Открыло ежегодный марафон сообщение о появлении четырех малышей в семействе кенгуру Беннетта.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк