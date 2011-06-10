В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство бурых черноголовых капуцинов

У бурых черноголовых капуцинов из Ленинградского зоопарка произошло пополнение. Рикардо и Вета стали родителями в четвертый раз, сообщили 18 февраля в учреждении.
Детеныш появился на свет месяц назад. Пока мама носит его на себе почти все время и не подпускает сотрудников. По этой причине пол малыша можно будет узнать ближе к весне, когда вся семья переедет в летний вольер.
Новорожденный чувствует себя отлично, он любознателен и активен. Папа Рикардо, старший брат Диего и подруга семьи Бланка аккуратно ухаживают за шерстью малыша.
Приходите в павильон "Приматы" посмотреть на маленького капуцина и на то, как дружно его опекают родные!
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке вылупились амазонские молочные лягушки.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все