В Ленинградском зоопарке пополнилось семейство бурых черноголовых капуцинов

У бурых черноголовых капуцинов из Ленинградского зоопарка произошло пополнение. Рикардо и Вета стали родителями в четвертый раз, сообщили 18 февраля в учреждении.

Детеныш появился на свет месяц назад. Пока мама носит его на себе почти все время и не подпускает сотрудников. По этой причине пол малыша можно будет узнать ближе к весне, когда вся семья переедет в летний вольер.

Новорожденный чувствует себя отлично, он любознателен и активен. Папа Рикардо, старший брат Диего и подруга семьи Бланка аккуратно ухаживают за шерстью малыша.

Приходите в павильон "Приматы" посмотреть на маленького капуцина и на то, как дружно его опекают родные! Пресс-служба зоопарка Петербурга

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка