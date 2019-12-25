В семействе кенгуру Беннетта появились четыре малыша

Трое из них уже выходят погулять и даже пробуют взрослую пищу.

Ленинградский зоопарк 23 мая запустил Марафон хороших новостей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

Всю неделю специалисты Ленинградского зоопарка будут рассказывать петербуржцам о радостных и вдохновляющих событиях из жизни своих подопечных. Откроет ежегодный марафон сообщение о появлении четырех малышей в семействе кенгуру Беннетта.

Специалисты рассказали, что в январе заметили характерное шевеление в сумках четырех самок кенгуру. Назвать точную дату рождения детенышей невозможно, так как вес новорожденных составляет 1 грамм, и увидеть их в это время нельзя. Кенгурята начинают выглядывать из сумки только через несколько месяцев после рождения.

Сейчас трое кенгурят выходят погулять и даже пробуют взрослую пищу. Самый младший пока остается в сумке у матери.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали игру броненосца Шарика.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (архив)