В Ленинградском зоопарке показали игру броненосца Шарика

Зверек активно играл с мячом.

Ленинградский зоопарк опубликовал забавное видео с одним из своих подопечных. В этот раз в кадр попали мяч и броненосец Шарик.

С мячом зверек устроил настоящие бои. В решающий момент он решил пробить оборону соперника, но не удержался и перевернулся на спину. Сотрудники зоопарка отметили, что Шарик любит сражаться со своими игрушками.

Может показаться, что наш питомец терпит поражение. Но поверьте, мячику не поздоровилось, ведь был и второй раунд. сотрудники Ленинградского зоопарка

Ранее лось Денис из Ленинградского зоопарка похвастался новыми рогами.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк