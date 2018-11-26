Лось Денис из Ленинградского зоопарка похвастался новыми рогами и меняет шубку

Накануне в Ленинградском зоопарке показали любимца публики лося Дениса и рассказали, почему весной шерсть оленя выглядит неопрятно.
Все дело в том, что лось меняет шубку на легкую и летнюю, избавляясь от зимней. Где-то шерсть свисает клоками, создавая ощущение потрепанности. В зоопарке отметили, что сделать с этим ничего нельзя, поскольку обновление не всегда самый эстетичный, но всегда самый радостный и полезный процесс.
Ещё из новенького – рога Дениса. В середине мая они начинают постепенно отрастать. Сейчас рога ещё "живые", покрытые шёрсткой и с нервными окончаниями: если лось ими ударится или заденет что-то – он это почувствует.
представители Зоопарка
В зоопарке Денису пожелали побольше вкусных веточек и скорейшего перехода на летний режим.
Чуть больше недели назад жираф Соня впервые за 7 месяцев вышла на прогулку.
Видео: Ленинградский зоопарк / Вконтакте
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