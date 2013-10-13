  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:20
118
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: жираф Соня впервые за 7 месяцев вышла на прогулку

0 0

Жирафы гуляют при температуре воздуха выше +15 градусов.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала жирафа Соню на прогулке. Она вышла из вольера впервые за этот год.

В зоопарке отметили, что Соня была так рада свежему воздуху, что без передышки сделала пять резвых кругов. До этого она гуляла во дворе в сентябре. Семь месяцев животное находилось в теплом помещении. Так как в Петербурге заметно потеплело, жирафа пригласили на променад. Для них приемлема температура выше 15 градусов.

Соне в январе исполнилось 20 лет. Ранее в зоопарке рассказывали, что животное не очень любит гулять. 

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как ленивец засыпает прямо во время еды. 

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: жираф, зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии