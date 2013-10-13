Видео: жираф Соня впервые за 7 месяцев вышла на прогулку

Жирафы гуляют при температуре воздуха выше +15 градусов.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала жирафа Соню на прогулке. Она вышла из вольера впервые за этот год.

В зоопарке отметили, что Соня была так рада свежему воздуху, что без передышки сделала пять резвых кругов. До этого она гуляла во дворе в сентябре. Семь месяцев животное находилось в теплом помещении. Так как в Петербурге заметно потеплело, жирафа пригласили на променад. Для них приемлема температура выше 15 градусов.

Соне в январе исполнилось 20 лет. Ранее в зоопарке рассказывали, что животное не очень любит гулять.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали, как ленивец засыпает прямо во время еды.

Видео: Ленинградский зоопарк