В Ленинградском зоопарке показали, как ленивец засыпает прямо во время еды

Пользователи удивляются тому, что он не подавился едой.

В Ленинградском зоопарке поделились кадрами из жизни ленивца. Животное ест на весу, а затем внезапно засыпает. После этого ленивец, как ни в чем не бывало, продолжает свое лакомство.

Разве это не самый профессиональный уровень лени? Ну или просто настроение нашей с вами пятницы! написали в зоопарке.

Ленивцы спят большую часть суток. Иногда их сон может достигать 20 часов.

В прошлом году у ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. Сейчас ему почти 8 месяцев.

Видео: Ленинградский зоопарк