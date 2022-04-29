В Ленинградском зоопарке показали, как ленивец засыпает прямо во время еды

В Ленинградском зоопарке поделились кадрами из жизни ленивца. Животное ест на весу, а затем внезапно засыпает. После этого ленивец, как ни в чем не бывало, продолжает свое лакомство.
Разве это не самый профессиональный уровень лени? Ну или просто настроение нашей с вами пятницы!
написали в зоопарке.
Ленивцы спят большую часть суток. Иногда их сон может достигать 20 часов.
В прошлом году у ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. Сейчас ему почти 8 месяцев.
Видео: Ленинградский зоопарк
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