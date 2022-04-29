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В Ленинградском зоопарке показали, как ленивец засыпает прямо во время еды

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Пользователи удивляются тому, что он не подавился едой.

В Ленинградском зоопарке поделились кадрами из жизни ленивца. Животное ест на весу, а затем внезапно засыпает. После этого ленивец, как ни в чем не бывало, продолжает свое лакомство. 

Разве это не самый профессиональный уровень лени? Ну или просто настроение нашей с вами пятницы!

написали в зоопарке.

Ленивцы спят большую часть суток. Иногда их сон может достигать 20 часов. 

В прошлом году у ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. Сейчас ему почти 8 месяцев. 

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: зоопарк, ленивец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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