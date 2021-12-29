В Ленинградском зоопарке родился ленивец

Данных не сохранилось, но, вероятно, это первое успешное разведение ленивцев в Ленинградском зоопарке за всю его историю.

В октябре у ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка родился малыш, которому 10 февраля исполнится 5 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Мы долго скрывали новорожденного от посетителей и даже закрывали вольер с ленивцами от посторонних глаз, ведь размножение этих животных – очень непростая задача. К сожалению, данных не сохранилось, но, вероятно, это первое успешное разведение ленивцев в Ленинградском зоопарке за всю его историю. Ленинградский зоопарк

Новорожденный уже пробует прикорм. Его любимая еда – варёная картошка, яблоки, яйца и сладкая тыква. Также маленький ленивец стал совершать свои первые шаги: он учится самостоятельно лазать по вольеру, цепляясь за балки.

Посмотреть на Соню с детёнышем можно в павильоне "Тропический дом". Так как это сумеречные животные, то в основном посетители видят спящие клубочки. Однако в честь дня рождения ленивца ежедневно с 3 по 10 февраля в 11:40 работники будут кормить маму и малыша.

Накануне стало известно, что сурки Ленинградского зоопарка проспали свой праздник.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк