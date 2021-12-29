По традиции, если 2 февраля сурок выходит из норы и, увидев собственную тень, пугается – то весна наступит только через шесть недель, а если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит.

Сурки Ленинградского зоопарка проспали свой праздник. Об этом сообщили сотрудники зверинца.

По традиции, если 2 февраля сурок выходит из норы и, увидев собственную тень, пугается – то весна наступит только через шесть недель, а если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит.

Как рассказали сотрудники Ленинградского зоопарка, Ижорик и Августина крепко спят в своём укрытии и не собираются просыпаться. А специалисты тщательно оберегают сон своих любимцев, и не будут тревожить животных до их естественного пробуждения.

Накануне белорукому гиббону Персею из Ленинградского зоопарка исполнилось 28 лет.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк