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Петербуржцы могут предложить имя для самца капуцинов из Ленинградского зоопарка

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Малыш уже подрос и пробует самостоятельно передвигаться по декорациям.

Семейство бурых черноголовых капуцинов в Ленинградском зоопарке пополнилось 17 января: у Рикардо и Веты родился детеныш. Малыш уже подрос и пробует самостоятельно передвигаться по декорациям. Жители Петербурга могут поучаствовать в конкурсе на выбор имени для него, сообщили в учреждении 8 июля. 

Имя должно быть испанским, поскольку папу зовут Рикардо, старшего брата – Диего, а подругу семьи – Бланка. Предложения принимаются до 15 июля только в комментариях к посту в мессенджере MAX по ссылке. Лучший вариант выберут сотрудники отдела "Приматы", победителя объявят 17 числа. Счастливчик получит два бесплатных билета в зоопарк. 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарк переехала тигрица Агафья. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: капуцины, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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