В Ленинградский зоопарк переехала тигрица Агафья

Сильной и любознательной Агафье всего 2 года, у нее отменный аппетит.

В Ленинградском зоопарке поселилась самка амурского тигра Агафья. Хищница прибыла в Петербург по программе ЕАРАЗА "Сохранение популяции амурского тигра", до этого она жила в Московском зверинце.

Сильной и любознательной Агафье всего 2 года, у нее отменный аппетит. Несмотря на свой грозный вид, красавица все еще не привыкла к большому вниманию: тигрица закрытая и стеснительная.

Именно для этой прекрасной тигрицы мы обновляли комплекс вольеров, чтобы ей было комфортно на новом месте. Агафья спокойно перенесла дорогу, самостоятельно вышла из переноски и сразу начала исследовать свои новые владения, вскоре обнаружив убежище и скрывшись в нем. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка