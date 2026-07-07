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В Ленинградский зоопарк переехала тигрица Агафья

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Сильной и любознательной Агафье всего 2 года, у нее отменный аппетит.

В Ленинградском зоопарке поселилась самка амурского тигра Агафья. Хищница прибыла в Петербург по программе ЕАРАЗА "Сохранение популяции амурского тигра", до этого она жила в Московском зверинце. 

Сильной и любознательной Агафье всего 2 года, у нее отменный аппетит. Несмотря на свой грозный вид, красавица все еще не привыкла к большому вниманию: тигрица закрытая и стеснительная. 

Именно для этой прекрасной тигрицы мы обновляли комплекс вольеров, чтобы ей было комфортно на новом месте. Агафья спокойно перенесла дорогу, самостоятельно вышла из переноски и сразу начала исследовать свои новые владения, вскоре обнаружив убежище и скрывшись в нем. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: посетители зоопарка выберут имена для верблюдиц. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, тигрица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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