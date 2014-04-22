Посетители Ленинградского зоопарка выберут имена для верблюдиц

Две молодые самки прибыли в Северную столицу с этно-фермы "Верблюжий рай" в Горячем Ключе. Имена для новых обитательниц выберут посетители.

В Ленинградском зоопарке поселились две новые обитательницы — двугорбые верблюдицы. Животные приехали в Санкт-Петербург из Краснодарского края, где родились в 2023 году на этно-ферме "Верблюжий рай" в городе Горячий Ключ. Переезд протяжённостью более 2 тысяч километров прошёл в сопровождении сотрудников фермы.

В настоящее время верблюдицы осваиваются в обновлённом вольере и привыкают к новым условиям и климату. Посетители зоопарка уже могут увидеть животных, хотя период адаптации ещё продолжается. В зоопарке отметили, что несколько лет в коллекции не было двугорбых верблюдов. Имена для новых обитательниц пока не выбраны — выбрать их смогут жители и гости города.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка



