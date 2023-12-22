День эрмитажного кота пройдет в Петербурге 25 мая

В Большом дворе Зимнего дворца пройдет множество мастер-классов и игр для детей и их родителей.

В государственном Эрмитаже 25 мая пройдет праздник День эрмитажного кота. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В Большом дворе Зимнего дворца пройдет множество мастер-классов и игр для детей и их родителей. Здесь можно будет принять участие в открытом конкурсе "Мой эрмитажный кот". Каждый желающий сможет пройти урок по росписи деревянных фигур котов, посетить "Кошкин дом", отправить открытки с эрмитажными котами со стойки "Почты России". Запланированы конкурсы и игры.

Кроме того, в Иорданской галерее Зимнего дворца состоится торжественное открытие выставки детских рисунков, отобранных музеем. Ребята отправили работы на конкурс "Портрет эрмитажного кота".

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Фото: Telegram / Эрмитаж