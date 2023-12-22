Хоровой концерт "Город поет" пройдет в Михайловском саду

Праздник запланирован на 24 мая.

В Петербурге пройдет хоровой концерт "Город поёт", приуроченный к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Праздник запланирован на 24 мая. Он начнется в 16:00 в Михайловском саду. Перед зрителями выступят полторы тысячи участников хоровых коллективов – ветераны, студенты, учащиеся школ искусств, профессионалы и любители.

К артистам присоединится хор "Bel Canto" Мариупольского отделения Донецкой музыкальной академии им. С.С Прокофьева и вокальный коллектив "Млада" Дворца культуры металлургов города Мариуполя.

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Фото: Telegram / Пиотровский Online