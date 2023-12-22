На петербургской "СКА Арене" в воскресенье состоится первый официальный матч по хоккею

Первый тестовый матч на "СКА Арене" прошёл в декабре 2023 года.

В воскресенье, 11 февраля, пройдет первый матч хоккейной команды СКА на новой домашней площадке. Петербургский клуб на льду "СКА Арены" примет хоккеистов "Сочи", рассказали в городской администрации.

Первый тестовый матч на "СКА Арене" прошёл в декабре 2023 года. Петербург тогда принимал всех звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Вместимость "СКА Арены" позволяет проводить большие события с участием спонсоров и партнеров, что приближает экономическую модель построенного комплекса к самоокупаемой. Сама Арена построена преимущественно за счет частных инвестиций – доля бюджетного финансирования составила около 15%. Объект общей площадью 182,3 тысячи кв. метров введен в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Стоимость проекта – порядка 70 млрд рублей. На главной ледовой арене предусмотрена возможность проведения концертных, культурно-массовых мероприятий, выставок, форумов, презентаций, турниров по киберспорту.

В январе петербургскую "СКА Арену" посетили Путин и Лукашенко.

Фото: Смольный