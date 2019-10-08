  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На матч звезд КХЛ в петербургской "СКА Арене" распроданы все билеты
Вчера, 23:35
97
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На матч звезд КХЛ в петербургской "СКА Арене" распроданы все билеты

0 0

Матч пройдет 9 и 10 декабря.

В Петербурге на матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет на "СКА Арене" 9 и 10 декабря, распроданы все билеты. Об этом 8 декабря пишет издание "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета директоров площадки Александра Медведева.

Все билеты на матч звезд КХЛ на "СКА Арене" проданы.

Александр Медведев, председатель совета директоров "СКА Арены"

Площадь "СКА Арены" составляет 182,3 тыс. "квадратов", ее большая ледовая арена вмещает 21,5 тыс. зрителей, а малая – 300 человек. Кроме того, в комплексе есть фитнес-центр с бассейном, комнаты отдыха и детская зона. Стоимость сооружения – 60 млрд рублей. 

Напомним, что 3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены", а 26 ноября в ее стенах прошел первый матч между студенческими командами "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды". 

Фото: ВКонтакте / СКА Арена

Теги: матч звезд кхл, ска арена
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии