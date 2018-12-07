Стала известна стоимость "СКА Арены" в Петербурге

О цене заявил гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

Стоимость "СКА Арены", которую строили в Петербурге с 2020 года, составляет 60 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор арены Дмитрий Сватковский, пишет издание "РИА Новости" 26 ноября.

Объект представляет одни из лучших технологий. Медиакуб – 850 квадратных метров, один из самых больших в Европе. СКК "Петербургский", на месте которого построена "СКА Арена", строился к Олимпийским играм 1980 года и не соответствовал многим сегодняшним тенденциям. Дмитрий Сватковский, генеральный директор "СКА Арены"

Кроме того, Дмитрий Сватковский отметил, что на площадках "СКА Арены" будут проходить концерты, а ее лед соответствует регламенту КХЛ.

Напомним, что 3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены", а сегодня, 26 ноября, в ее стенах пройдет первый тестовый матч между студенческими командами "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды". В составы команд входят игроки из 23 команд вузов Северной столицы, которые участвуют в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга