Первый тестовый матч на "СКА Арене" состоится 26 ноября

На "СКА Арене" пройдёт студенческий хоккейный матч.

Тестовый матч на "СКА Арене" между студенческими командами "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды" состоится 26 ноября. Об этом сообщила Федерация хоккея Санкт-Петербурга (ФХСПб).

В составы команд входят игроки из 23 команд вузов Петербурга, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги. Матч смогут посетить до 12 тысяч зрителей.

Напомним, "СКА Арена" получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Уже 9 декабря она примет матч звезд КХЛ. Также петербуржцам уже показали, как выглядит "СКА Арена" изнутри.

Фото: Госстройнадзор