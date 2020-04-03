Жителям Петербурга показали, как выглядит "СКА Арена" изнутри

Первые матчи звезд КХЛ пройдут на "СКА Арене" 9 и 10 декабря.

В воскресенье, 5 ноября, в телеграм-канале Красногвардейского района показали, как выглядит изнутри "СКА Арена".

Стоимость объекта составила 38,5 млрд рублей, а его вместимость приравнивают к 21 500 человек на хоккейных матчах и 23 тыс. – на концертах.

На первом уровне находятся основная ледовая арена с трибунами, две бросковые зоны, место для тренировок и 12 хоккейных раздевалок. Кроме того, есть и фитнес-центр. На втором этаже обустроили буфеты для зрителей и детские комнаты.

Комментаторские кабины, зона главной камеры, места для прессы и ВИП-зона расположились на третьем уровне. В зоне гостеприимства – круглые белые столы и диван закругленной формы красного цвета.

Первые матчи звезд КХЛ пройдут на "СКА Арене" 9 и 10 декабря.

3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию СКА "Арена".

Фото: пресс-служба Красногвардейского района