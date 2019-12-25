Пенсионерка с ретривером попала под рейд в парке Победы

И избежала штрафа.

Чиновники комитета по законности провели профилактическую беседу с пожилой женщиной, выгуливавшей ретривера в парке Победы. Ее заметили во время рейда по соблюдению обновленных правил содержания и выгула собак, сообщил телеграм-канал "Ротонда".

В комитете уточнили, что штраф применяют только к тем владельцам животных, которые уже нарушали требования закона ранее. В отношении людей, впервые заметенных за несоблюдением правил, ограничиваются разъяснительной беседой.

Пенсионерка с ретривером попала в видеоматериал, опубликованный комитетом. На записи видно, что собака находится на поводке, однако намордник на животном отсутствует. Реакция участников рейда на пожилую женщину вызвала активное недовольство пользователей "ВКонтакте", которые критиковали действия чиновников в комментариях.

Во время того же рейда другая петербурженка получила штраф в размере 2 тысяч рублей за нарушение требований к выгулу собак.

Фото: Piter.TV