В Петербурге вестибюль метро "Парк Победы" лишили шансов стать памятником

Несколько зданий на проспекте Обуховской Обороны готовят под снос ради моста.

КГИОП отказал в признании памятниками вестибюлю станции метро "Парк Победы", зданиям на проспекте Обуховской Обороны и корпусу ВНИИБ, сообщил "Коммерсант".

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) завершил рассмотрение заявок о придании статуса памятника ряду объектов в Санкт-Петербурге. В число отклонённых вошли вестибюль станции метро "Парк Победы", здания на проспекте Обуховской Обороны и корпус НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

По решению ведомства вестибюль станции метро будет модернизирован. Здание ВНИИБ, обсуждаемое с 2019 года, подлежит сносу. На его месте компания "2-й Муринский" возведёт жилой комплекс, разрешение на работы получено в апреле 2025 года.

Дома по адресам проспект Обуховской Обороны, 54, 56, 60, 64В, 66 и 68, ранее рассматривавшиеся как единый архитектурный ансамбль, будут демонтированы для строительства Большого Смоленского моста.

