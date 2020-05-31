Историческое здание на Свеаборгской улице ищет нового владельца за 1 млрд рублей

В Петербурге за 1 млрд руб продают здание бывшего телефонного узла 1941 года.

В Санкт-Петербурге на продажу выставлено здание бывшего Московского телефонного узла, сообщили в "Деловом Петербурге". Объект расположен на Свеаборгской улице рядом с парком Победы.

В лот включено историческое здание 1941 года постройки площадью около 6,6 тыс. кв. м, два корпуса более позднего периода, дизельная и гараж. Общая площадь строений составляет 9 тыс. кв. м, земельного участка — 0,6 га. Стоимость продажи — 1 млрд руб.

Собственник, ООО "Отели Северной Пальмиры", приобрел объект у "Ростелекома" в 2022 году. Владелец Иван Смирнов сообщил, что решил продать актив, чтобы сосредоточиться на других проектах, так как при отсутствии кредитования ресурсов не хватает на все объекты.

Фото: wikimapia.org

